Mistério: pornôs falsos com rosto de celebridades estão sumindo da internet

Recentemente falamos sobre a produção de vídeos pornográficos que usavam um algoritmo para colocar rostos de celebridades no lugar de outros atores e atrizes. Não é preciso dizer o quanto isso pode ser problemático. A boa notícia é que, aos poucos, esses materiais têm sido retirados do ar de sites como o fórum Reddit e a página de gifs Gfyca.

Por ora, ainda não há qualquer informação sobre quem removeu esse tipo de conteúdo – ou como. Apesar de o algoritmo de inteligência artificial ser usado na maior parte dos casos para a criação de vídeos pornôs falsos, ele também servia para criar vídeos engraçados, colocando, por exemplo, celebridades em filmes nos quais elas nunca participaram.

Por outro lado, juristas norte-americanos alegaram que as pessoas ofendidas dificilmente terão apoio legal para tirar do ar vídeos potencialmente ofensivos. Falando para o site The Verge, o professor de direito da Universidade de Santa Monica, Eric Goldman, afirmou que remover esses conteúdos pode violar a Primeira Emenda da Constituição norte-americana, que garante a liberdade de expressão.

Outro ponto considerado é que, apesar de conter o rosto de pessoas famosas, o corpo em questão é o de atores e atrizes pornô, o que também inviabilizaria processos relacionados à quebra de privacidade.

“Deepfakes”

A obra é criação de um usuário do fórum Reddit com apelido de “deepfakes”. Ele usou como base ferramentas de código aberto voltadas para o aprendizado automático, como TensorFlow, criado pelo Google e gratuito para pesquisadores e estudantes. E “ensinou” à sua criação a trocar rostos em vídeos do tipo. O material disponível para essas alterações é vasto: tanto do lado dos vídeos pornográficos quanto em relação a fotos e vídeos de celebridades fazendo as mais diversas expressões.

O resultado não é capaz de enganar quem olhar com mais atenção, mas é o suficiente para espectadores mais empolgados – e menos atentos – tomarem esses materiais como sendo reais. E engana-se quem pensa que a tarefa exige um supercomputador: um PC equipado com uma placa de vídeo mediana poderia cumprir a tarefa de pesquisar imagens e trocar o rosto de alguém em um vídeo em algumas horas.

Risco real

É claro que a criação de deepfakes abre um precedente bastante perigoso, que é a utilização de imagens de pessoas para implicá-las em atos ou situações nas quais elas não participaram efetivamente.

Ainda assim, em entrevista ao site Motherboard, ele disse que só “encontrou uma forma inteligente de fazer troca de rosto”, “, que “qualquer tecnologia pode ser usada para o mal” e que é possível evitar isso.

De acordo com o especialista em inteligência artificial e fundador da creative.ai, Alex Champandard – também em entrevista ao Motherboard -, esse tema merece um “sonoro e público debate”. “Todos precisam saber como é fácil manipular fotos e vídeos, ao ponto de que não saberemos distinguir o que é real ou não daqui a alguns meses. E hoje isso pode ser feito por apenas uma pessoa com computadores comuns”.

Deixe seu comentário: