Misturar bebidas energéticas com álcool deixa os batimentos cardíacos desregulados

A ingestão de drinques elaborados com energéticos e bebidas alcoólicas é uma prática comum no carnaval e em outras festas ao longo do ano, inclusive entre os jovens. O que pouca gente sabe é que essa mistura pode provocar diversos – e até mesmo graves – problemas para a saúde, em especial para o coração.

“O energético é composto por cafeína e taurina. Uma lata equivale a três xícaras de café. O álcool promove uma excitação e, misturado com o energético, a animação se potencializa. A estimulação em excesso pode provocar um problema cardíaco, principalmente quando a pessoa já tem tendência. Em casos mais extremos, a arritmia pode ser fatal”, alerta Marcelo Luiz Peixoto Sobral, membro titular da SBCCV (Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular).

De acordo com uma pesquisa realizada no Canadá e publicada pela revista científica “Canadian Medical Association Journal Open”, mais da metade dos consumidores de energéticos com idades entre 12 e 24 anos já sentiram efeitos negativos em sua saúde após a ingestão desse tipo de produto. Dentre os problemas mais citados, além do aumento da velocidade do batimento cardíaco, estão a dificuldade para dormir, dores de cabeça e até a incidência de convulsões.

Outra questão que causa preocupação às autoridades em saúde é a capacidade que o gosto doce do energético tem de disfarçar a quantidade de álcool ingerida pela pessoa. Isso faz com que ela beba em excesso sem perceber.

“Como o jovem não sente a sonolência provocada pelo álcool por causa do efeito do energético, ele não percebe que está perdendo os reflexos. Isso dá uma falsa sensação de segurança. A pessoa acaba se colocando em situações de risco, como dirigir alcoolizado ou fazer sexo sem preservativo”, alerta Claudio Tinoco, diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro.

Alguns sintomas

– Insônia ou dificuldade para dormir;

– Agitação, inclusive durante os períodos de descanso;

– Irritação. O álcool misturado com energético deixa o corpo mais exaltado. Qualquer coisa boba pode ser transformada em motivo de estresse;

– Dores de cabeça. A mistura acaba camuflando a quantidade de álcool ingerida. A bebida causa desidratação, cujo sintoma é a dor de cabeça;

– Alteração nos batimentos cardíacos. Tanto o energético quanto o álcool aumentam a frequência dos batimentos cardíacos. Beber a mistura pode provocar arritmia e taquicardia;

– Perda da noção de perigo. Por sentir mais o gosto doce do energético, a pessoa que bebe a mistura não percebe os efeitos do álcool e acaba se colocando em mais situações de risco.

