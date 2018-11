Mitos e verdades sobre o período menstrual

Mesmo depois de muitos séculos tendo que conviver mensalmente com a menstruação, muitas mulheres ainda encontram dificuldades para lidar com o problema. Para esclarecer as dúvidas, a ginecologista, obstetra e sexóloga Dra. Erica Mantelli explica quais os mitos e as verdades sobre o período menstrual.

1- Mulheres que convivem no mesmo ambiente costumam menstruar na mesma época?

Verdade. A menstruação é uma variação hormonal, e hormônios podem ser alterados a partir de fatores externos. A ansiedade, o estresse, a rotina, a alimentação, tudo isso pode influenciar. E se mulheres convivem em um mesmo ambiente e com as mesmas condições, isso costuma influenciar o ciclo de todas, igualmente.

2- Andar descalça piora a cólica?

Mito. Essa crença surgiu da ideia de que o chão frio poderia influenciar na cólica, mas isso não faz sentido já que a cólica é uma contração no útero. O que acontece é que as pessoas podem ficar mais sensíveis à dor.

3- O período menstrual favorece o aparecimento de acne (espinhas)?

Verdade. As mudanças hormonais fazem com que as glândulas sebáceas aumentem a secreção e, consequentemente, a acne. Mas também pode ser causada pela alimentação.

4- A mulher engorda no período menstrual?

Mito. A mulher pode inchar, mas não engordar. O período pré-menstrual pode causar um inchaço na região abdominal por conta das alterações hormonais (as alterações do estrógeno e da progesterona, especialmente).

5- Ter relação sexual no período menstrual é mais prazeroso?

Verdade. Pode acontecer com algumas mulheres, sim. Aumenta a irrigação de sangue na região pélvica e, com isso, a mulher tem mais facilidade para se lubrificar e mais sensibilidade para atingir o orgasmo.

6- Suspender a menstruação faz mal à saúde?

Mito. A mulher não corre risco de saúde ao suspender a menstruação. Mas, a médica alerta: “sangrar todo mês é um sinal de que o organismo da mulher está funcionando adequadamente. E quando não há menstruação pode indicar problemas nas glândulas tireoide e supra-renal”, diz.

7- Transar menstruada aumenta o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis?

Verdade. Aumenta porque o sangue é um meio de cultura, ou seja, contém todos os nutrientes necessários para o crescimento de microrganismos como bactérias, fungos e vírus. Por isso, o uso de preservativos é essencial, seja no período menstrual ou não.

8- TPM não existe. É tudo psicológico?

Mito. Existe sim, porque a alteração hormonal no período que precede a menstruação mexe com todo o organismo. É uma doença que contém mais de 200 sintomas associados. A TPM pode ocorrer em mais de 50% das mulheres devido às oscilações hormonais, mas também depende da sensibilidade de cada uma. E a TPM começa até 10 dias antes da menstruação e termina quando ela chega.

Deixe seu comentário: