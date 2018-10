MMartan participa do “Quarta Shop&Music” no Praia de Belas

A próxima edição do Quarta Shop&Music, acontece na MMartan, loja de artigos para cama, mesa, banho e decoração. O projeto acontece toda quarta-feira, das 17h às 21h, e no dia 31/10, contará com descontos imperdíveis e boa música para os clientes.

A MMartan participa da ação, e desta vez vai oferecer 20% de desconto em toda a loja, incluindo os aromatizadores, um dos produtos mais vendidos. Além dos descontos o evento oferece ainda doces para os seus clientes e uma playlist de acordo com o perfil da loja.

“Participamos quando a ação iniciou no shopping, em 2016. Hoje temos com a expectativa de vender 70% a mais no dia”, comenta Kellen Freitas, gerente da loja. A MMartan está no mercado há mais de 30 anos, envolvem os sonhos dos clientes, com muito conforto, inovação e carinho. Apaixonados por texturas, cores, tecidos, e principalmente pela combinação encantadora destes elementos que proporcionam criar peças exclusivas, repletas de histórias e personalidade.

“O Quarta Shop&Music foi desenvolvido para aproximar ainda mais o lojista e o cliente. Procuramos diversificar os segmentos, para que o lojista possa promover ainda mais sua marca e os clientes aproveitarem os descontos especiais na loja de sua preferência”, comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping. Para mais informações sobre o evento acesse o site: www.praiadebelas.com.br.

