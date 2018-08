O atual presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, foi eleito para mais cinco anos de mandato, segundo resultado proclamado pela ZEC (Comissão Eleitoral do Zimbábue) nesta quinta-feira (2). Ele venceu o candidato da oposição, Nelson Chamisa. Os resultados de cada uma das 10 províncias do pequeno país de cerca 16 milhões de habitantes foram lidos pela ZEC, com transmissão ao vivo.

