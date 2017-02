“Moana” supera “Frozen” e se torna animaÃ§Ã£o da Disney mais vista no Brasil

Há quatro semanas em cartaz, “Moana – Um mar de aventuras” se tornou a animação mais bem-sucedida da história da Disney no Brasil. O filme superou no País os números de “Frozen – Uma aventura congelante” (2013), que mundialmente detém o título de animação com maior bilheteria de todos os tempos.

“Moana” já levou 4,3 milhões de pessoas aos cinemas, e faturou R$ 61,3 milhões no Brasil, enquanto “Frozen” teve 4,2 milhões de espectadores e arrecadação de R$ 51,6 milhões. Na bilheteria global, porém, o longa de 2013 permanece bem à frente, com R$ 1,2 bilhão – a nona maior de todos os tempos -, contra US$ 533 milhões de “Moana”.

Na nova animação da Disney, uma adolescente polinésia de 16 anos navega pelo Oceano Pacífico para desvendar um mistério que envolve seus ancestrais e cumprir a missão de salvar a ilha onde vive de uma maldição que drena a vida no lugar. Durante a viagem, ela encontra o semideus Maui, que se torna uma espécie de mentor e seu parceiro de aventuras.

Comentários