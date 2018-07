A madrugada de sábado (14) para domingo (15) foi de fiscalização intensa nas ruas e rodovias brasileiras, com a edição de julho da Mobilização Nacional da Lei Seca. No Rio Grande do Sul, órgãos de trânsito de municípios somaram esforços e abordaram 3.133 veículos, autuando 208 condutores por dirigir sob o efeito de álcool.

