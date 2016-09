Mobilização do Banco do Brasil ajuda crianças na luta contra o câncer

O Banco do Brasil lançou em agosto a segunda edição da campanha Ação Infância e Vida, com o objetivo de mobilizar funcionários e clientes no apoio ao diagnóstico e tratamento do câncer infantojuvenil. O programa tem parceria com a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência às Crianças e Adolescentes com Câncer (Coniacc) e está estruturado em três eixos de atuação: doação de recursos (financeiros e de pontos de relacionamento); mobilização de voluntários; e ações de educação para o diagnóstico precoce. A campanha vai até 30 de setembro de 2016. As doações podem ser feitas pelo endereço: bb.com.br/infanciaevida

Os recursos financeiros arrecadados (em reais, pontos dos programas Ponto pra Você e Ponto pra sua Empresa do Banco do Brasil e também em Dotz) serão integralmente direcionados às instituições vinculadas à Coniacc, que reúne casas de apoio ao tratamento de câncer, em cada Estado. No Rio Grande do Sul, são quatro entidades conveniadas, as quais receberão as doações efetuadas por clientes do BB no RS. São elas:

*Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha (DOMUS), de Caxias do Sul;

*Associação de Assistência em Oncopediatria – AMO Criança, de Novo Hamburgo;

* Centro de Apoio à Criança com Câncer (CACC), de Santa Maria;

* Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul (ICI), de Porto Alegre.

Em todo o país, as instituições beneficiadas oferecem, gratuitamente, à criança e ao adolescente com câncer, bem como aos seus familiares, hospedagem, transporte, exames, medicamentos, atividades de lazer, cultura e educação. Algumas afiliadas ainda possuem equipes multidisciplinares que contam com assistentes sociais, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pedagogos, funcionários e voluntários dedicados à causa.

Com a Ação, o BB integra e fortalece o sistema de apoio e assistência à criança e ao adolescente com câncer em todos os estados brasileiros. O projeto também amplia o acesso às informações sobre sintomas e sinais da doença para o diagnóstico precoce, o que possibilita elevar o percentual de cura do câncer pediátrico no Brasil. O câncer é a principal causa de morte por doença de crianças e adolescentes brasileiros na faixa etária de 1 a 19 anos. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), estão previstos cerca de 12,6 mil novos casos em 2016.

Na primeira edição do Ação Infância e Vida, em 2015, as doações se deram exclusivamente por meio do programa de relacionamento Dotz, com arrecadação de mais de 14 milhões de pontos, representando cerca de R$ 201 mil em recursos repassados à Confederação. A campanha contou com a participação de 5.300 funcionários do Banco do Brasil, além de mais de 600 clientes e 160 não clientes BB.

Este ano, a expectativa é superar a primeira edição da campanha. “Estamos completando 100 anos do BB no Rio Grande do Sul e uma das formas de celebrar essa data histórica é reforçando nossa parceria com a comunidade gaúcha. Estamos conclamando nossos clientes e funcionários para juntos efetuarmos uma grande doação para a campanha Ação Infância e Vida”, convida Edson Bündchen, Superintendente Estadual do BB.

Comentários