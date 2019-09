Mobilização pela Campanha do Brinquedo arrecada 1.304 doações

O Dia B de mobilização pela Campanha do Brinquedo movimentou a Orla Moacyr Scliar neste sábado (28), das 10h às 16h. Foi montada uma estrutura para receber as doações dos porto-alegrenses, que totalizaram 1.304 brinquedos, a serem entregues a crianças da rede de acolhimento municipal. A garotada participou de brincadeiras e se divertiu nos infláveis, sob a supervisão de monitores da Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte).

O evento teve a participação da Banda Municipal e da Companhia Jovem de Dança do município. A primeira dama Tainá Vidal acompanhou as atividades e agradeceu as doações e as apresentações. “A energia desses jovens da dança iluminou o nosso evento. O brincar é de grande importância no desenvolvimento das crianças, e todos os que vieram até aqui doar colaboraram para essa etapa dos pequenos acolhidos pela rede municipal e para a alegria deles no Dia das Crianças”.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior também esteve no local durante a tarde e destaca o empenho da sociedade ao contribuir com uma boa quantidade de doações. “Agradeço a todos os que participaram e colaboraram com essa corrente do bem.”

O secretário Adjunto da SMDSE, Moisés Fraga Gonçalves, representou a pasta. “É motivador e gratificante ver a resposta dos cidadãos a esta campanha. A quantidade de doações feita pelos que entregaram direto dos carros, na estrutura que montamos, também chamou a atenção. Agradecemos a todos. Vocês colaboraram para a felicidade de muitas crianças”, ressaltou.

Um grupo do Centro do Idoso do balneário Pinhal, que foi conhecer a orla, participou do evento. As idosas dançaram junto com os jovens da Cia de Dança.

