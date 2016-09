Moça de 18 anos entra na Justiça contra pais por publicarem fotos de sua infância no Facebook

Uma jovem de 18 anos está processando seus pais por postarem fotos suas quando criança no Facebook. A moça, afirmou que as fotos de sua infância sempre a perturbaram e transformaram sua vida em um “inferno”. No tribunal, ela também alegou que, desde 2009, mais de 500 fotos dela foram postadas sem sua permissão.

Pais “sem limites”.

“Eles não sentem vergonha e não têm limites. Não se importavam se era uma foto minha sentada no vaso sanitário ou deitada nua na minha cama”, disse ela. “Estou cansada de não ser levada a sério”, completou. A jovem decidiu processar a família depois que seus pais recusaram a apagar as imagens. O casal acredita que têm o direito de manter as fotos on-line, uma vez que foram eles quem as registraram. Caso vença o julgamento, marcado para novembro, a filha receberá uma compensação financeira. O caso ocorreu em Carinthia, na Áustria.

Comentários