Moça de 18 anos transmitiu a própria morte ao vivo no Facebook

Uma jovem de 18 anos acabou transmitindo a própria morte enquanto dirigia por uma rodovia na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O carro em que ela estava bateu em um trator reboque na noite da terça-feira (6). Brooke Miranda Hughes, 18 anos, estava no veículo com a amiga Chaniya Morrison-Toomey, 19, que pôde ser ouvida dizendo “Você vai transmitir ao vivo?” antes da forte batida.

O vídeo foi excluído do Facebook da jovem, mas será usado pela polícia nas investigações. Na gravação é possível ver as luzes brilhando no carro, sons de pneus cantando e 7 minutos de escuridão, segundo o jornal Scranton Times-Tribune. As jovens morreram na hora. No final do vídeo, um homem aparece falando.

O motorista do trator não se feriu, e as causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Uma porta-voz do Facebook, Andrea Saul, disse ao “Scranton Times-Tribune” que “as pessoas que assistem vídeo ao vivo podem denunciar possíveis violações e o Facebook toma as medidas adequadas. Nós também incentivamos as pessoas a entrarem em contato com as autoridades quando eles veem uma transmissão ao vivo em que alguém está em perigo”, afirmou. (AG)

