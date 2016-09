Moça de 20 anos é sequestrada pelo ex-marido pela segunda vez

Uma jovem de 20 anos foi sequestrada pela segunda vez pelo ex-marido em Araraquara (SP). A polícia faz buscas, mas ambos ainda não foram encontrados. O homem de 28 anos não aceita o fim do relacionamento e a vítima tem medida protetiva contra ele. Segundo a Polícia Militar, o homem roubou um carro e foi até a creche onde ela deixa a filha. Armado, ele obrigou a ex-mulher entrar no veículo e fugiu. A mãe da mulher presenciou o crime.

Segundo sequestro.

Em 27 de julho, o ex-marido e um outro homem sequestraram a vítima quando ela chegava em casa. Ela conseguiu escapar um dia depois quando o ex-marido parou em um posto de combustíveis em Taquarituba, na região de Ourinhos (SP). Ela pediu ajuda a funcionários do local e foi socorrida. A vítima relatou que durante o sequestro foi abusada sexualmente duas vezes dentro do carro.

O ex-marido fugiu. Imagens de câmeras de seguranças flagraram um carro com as mesmas características do usado no sequestro passando em alta velocidade na rodovia. Ele foi perseguido pela polícia, mas não foi encontrado. (AG)

