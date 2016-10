Moça de 23 anos ganha milhares de fãs na internet após perder 60 quilos

Uma jovem de 23 anos conseguiu perder 60 quilos após deixar os refrigerantes de lado para beber mais água e começar a fazer caminhadas. A australiana Natalie Burtina ganhou peso durante a gestação do primeiro filho, Layton.

Natalie chegou a pesar 135 quilos e sentia que estava perdendo o controle sobre o próprio corpo, o que a deixava desconfortável consigo mesma. “Eu me sentia envergonhada. Não gostava de me olhar no espelho porque me sentir mal.” Além de ter a autoestima afetada, a jovem ainda sofria por não conseguir acompanhar o ritmo do filho, que tem autismo e é bastante agitado. “Eu ficava sem ar mesmo sem fazer nada, simplesmente exausta o tempo todo”, acrescenta.

No início do ano passado, no entanto, Natalie decidiu mudar essa situação. “Eu sabia que realmente precisava fazer alguma coisa. Então, primeiramente, comecei a fazer caminhadas e a ter uma alimentação mais saudável”, explica. “Antes eu simplesmente não me importava com o que eu comia e bebia. Eu não bebia tanta água – e isso é tudo o que bebo agora”, completa.

Natalie, que mora em cidade de Victória (Austrália), também passou a frequentar uma academia. Aos que pretendem seguir seus passos, ela deixa um conselho: “Apenas comece a fazer alguma coisa. Você vai se sentir muito melhor. Se eu estou tendo um dia estressante, eu vou à academia. É como uma terapia”.

