Moça de 23 anos se joga do segundo andar de edifício em Buenos Aires para fugir de um homem que queria estuprá-la

Uma argentina de 23 anos se recupera dos ferimentos sofridos após se jogar do segundo andar do edifício em que mora em Buenos Aires para fugir de um homem que entrou no prédio e, segundo declarou a jovem, tinha a intenção de estuprá-la.

A estudante de medicina voltava para casa quando, na porta do edifício onde vive, encontrou o suposto agressor, que pediu para entrar. “Ela pensou que era um vizinho e o deixou entrar, mas, uma vez dentro, ele deu um soco nela e começaram a gritar. Ele quis levá-la pelos cabelos, mas ela conseguiu se soltar e escapar”, contou à imprensa o irmão da vítima.

Para fugir do possível agressor, a menina saiu correndo e saltou pela varanda, em um outro apartamento. Vizinhos a encontraram no chão e seguraram o suposto agressor, que, segundo afirmou a agência estatal de notícias “Télam”, conta com antecedentes de roubo e foi detido pouco depois pela polícia. (AD)

Comentários