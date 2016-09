Moça é agredida e roubada por um homem após não responder as cantadas que levou dele

Uma jovem relatou ter sido agredida, em plena luz do dia, em uma rua movimentada, por não responder uma cantada. Brunna Dias Ribeiro disse que a dor da covardia que viveu é muito maior do que a dos hematomas que ficaram em seu rosto.

A jovem conta que voltava da Universidade, para casa, quando um rapaz a cantou, repetidamente. “Morena gostosa! Morena linda!”, disse um deles. Sem resposta, ele voltaria, sem sucesso, a tentar chamar sua atenção: “Não vai me responder?”. O post em que ela descreve a situação, no Facebook, já tem milhares compartilhamentos.

Brunna ressalta que preferiu não responder ao assédio, e que dois outros rapazes que acompanhavam o agressor começaram a rir da rejeição ao amigo. Conta, ainda, que o agressor se aproximou dela e que, antes que pudesse perceber, acertou a lateral de seu olho, perto do rosto. Caída no chão, teria levado novo golpe, perto da boca. Irado, Brunna diz que o agressor pegou sua bolsa, jogou tudo o que tinha dentro dela no chão e levou os 70 reais que encontrou.

“Eu me espantei com a repercussão do meu post, muito porque as pessoas dizem que, além de roubada, fui agredida. Não foi isso que aconteceu. Eu fui cantada e, como não correspondi, fui agredida e depois roubada. É por causa dessa cultura que acha normal esse tipo de coisa que essas violências continuam acontecendo”, protesta Brunna.

A jovem, que registrou ocorrência pela internet, diz que seu grande choque foi a falta de ação das pessoas que presenciaram a cena. O caso aconteceu em Recife. (AG)

Comentários