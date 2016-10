Moça é assaltada minutos após a cerimônia do seu casamento

Uma moça teve o carro roubado por criminosos minutos depois da cerimônia do seu casamento. Foram levados diversos pertences que estavam dentro do veículo. Entre os itens estavam celulares com vários registros do que deveria ser o dia mais feliz de sua vida.

Helena Dias vive em pânico desde o crime. Agora, ela tenta esquecer o que passou e de tudo que perdeu. “Tudo acabou. Muitas fotos que tinha no meu celular, no celular da minha amiga, do nosso dia de noiva, foi tudo embora, a gente não tem acesso”, disse.

O crime aconteceu quando Helena e uma amiga abriam o portão de casa após a festa de casamento. Dois homens em uma moto e armados a abordaram e exigiram o carro, com todos os pertences dentro.

Comentários