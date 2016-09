Moça é demitida do emprego por ser muito sexy

Uma moça foi demitida por um motivo inesperado: os chefes a botaram no olho da rua porque, segundo eles, ela é “sexy demais”.

A russa Eleonora Verbitskaya disse que pretende processar a empresa e ressaltou que a dispensa ocorreu por motivos “moralistas” e “injustos”. Segundo a direção do Departamento de Fiscalização Administrativa de São Petersburgo (Rússia), a ex-funcionária postas fotos e vídeos “insinuantes” no Instagram e no Facebook.

“Não fiz nada de errado. Nada que prejudicasse a imagem da empresa”, argumentou Eleonora. Ela confirmou que gosta de publicar fotos sensuais nas redes sociais. “Sou vaidosa e, nas minas horas vagas, amo compartilhar fotos em que me acho bonita.”

