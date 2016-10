Moça é expulsa de dentro de uma montanha russa porque seus seios eram muito grandes

A britânica Tanya Willis foi tirada da montanha russa Colossus no Thorpe Park, em Surrey, na Inglaterra, sob a alegação de que seus seios eram muito grandes e não caberiam sob a barra de segurança da atração.

“Eu não sou gorda, mas as barras e assentos de segurança não são projetados para as mulheres com seios grandes. Eles devem perceber que nem todo mundo tem um copo B. Alguns de nós são maiores do que isso”, esbravejou a mulher de 22 anos.

Tanya, que tem um filho, reclamou da humilhação ao ser tirada da montanha russa: “Foi realmente embaraçoso ter sido tirada fora de um passeio e fazer uma caminhada da vergonha passando por todas as pessoas que estavam na fila. Ele arruinou meu dia e nem sequer foi me oferecido um reembolso”. O preço da entrada no parque de diversões é de 28,99 libras (cerca de 115 reais).

