Moça entra na Justiça pedindo que seu nome deixe de ser Raimunda para ser Daniele

O Superior Tribunal de Justiça deve julgar nesta terça-feira (11) o recurso de uma jovem maranhense que pede a mudança do nome Raimunda para Daniele. Conforme a moça, seu nome atual causa constrangimento. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Esta não é a primeira vez que o STJ julga a mudança de nome de uma Raimunda. Em 2005, a Corte permitiu que uma dona de casa chamada Maria Raimunda passasse a se chamar Isabela. O Tribunal entendeu que era possível para atender a uma “necessidade psicológica profunda”. (AG)

