Moça grávida de 8 meses faz apelo para encontrar seu namorado que desapareceu

Uma jovem que está grávida de 8 meses usou uma rede social para fazer um apelo e pedir ajuda para encontrar o namorado que desapareceu em Minas Gerais. Danilo Luiz de Paula, 26 anos, foi visto pela última vez em 10 de setembro, quando deixou a companheira, Layla Nemer, 32, na casa dela, no bairro Magabeiras, em Belo Horizonte. Desde então, a família não conseguiu mais contato com o rapaz.

Desespero.

“Gente, meu namorado Danilo Luiz de Paula, me deixou ontem 10/09/16 às 21:40 em casa e desde então não apareceu! Peço ajuda a todos que compartilhem e caso alguém tenha o visto entre em contato comigo! Estou desesperada e grávida de 34 semanas! Me ajudem a encontrá-lo! Agradeço a todos!”, escreveu Layla, no Facebook. A publicação já foi compartilhada mais de 18 mil vezes.

Informações.

A família do rapaz não quis falar sobre o caso, que está sendo acompanhado pela polícia local. De Paula mora no bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, também em Minas Gerais, com a família. Ele tinha bom relacionamento com parentes e a namorada e não teria motivos para fugir. Informações sobre o paradeiro do rapaz podem ser repassadas à Polícia Civil mineira pelo telefone 0800 2828 197. (AG)

