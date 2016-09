Moça mostra suas fotos quando sofria de anorexia e comove a internet

Uma jovem estudante compartilhou fotos de sua luta diária contra a anoxeria para ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo problema e contribuir para salvar vidas. A australiana Lucie Bertoldo, de Sydney, estava entre a vida e a morte quando chegou a pesar apenas 40 quilos, em abril de 2012. Ela conta que começou a desenvolver os sintomas da doença quando tinha 14 anos.

Compulsão por exercícios.

Hoje, com 20 anos, e estudando jornalismo, Lucie contou como a anoxeria tomou conta de sua vida, e que sofreu com uma intensa fixação com a comida que fazia com que ela apenas cozinhasse, mas nunca comesse. “Eu me lembro de olhar no espelho um dia e pensar que a minha vida seria mais fácil se eu tivesse hábitos mais saudáveis. Eu praticava diferentes esportes, fazia aulas de dança e estava constantemente em ambientes onde me comparava com outras garotas. Sempre fui um pouco perfeccionista na escola. Eu queria ser boa nos esportes e na vida acadêmica. Eu comecei a me exercitar mais e mais, e não estava comendo ou fazendo algo além dos exercícios. Comecei a perder peso rapidamente. O que me assustou foi que eu sabia o que estava fazendo mais não conseguia parar. Você quer parar mas ao mesmo tempo, não consegue”, descreveu a jovem.

Crise.

Foi a mãe da estudante que percebeu que havia algo de errado e decidiu levá-la ao médico. “Me colocaram na lista de emergência. Eu estava em estado de negação na época, pois não via condições de melhorar”, contou Lucie. “Um dos momentos mais importante foi quando me permitiram sair do hospital para assistir ao concerto de dança da minha classe. Me lembro de sentar lá e me sentir mal pois eu deveria estar no palco com minhas amigas e minha irmã. Meu problema com a comida me fez perder tudo.”

Transformação.

Quatro anos depois, a australiana conseguiu uma importante transformação em sua vida, mas alguns problemas ainda não desapareceram. “Ainda estou lutando com o lado mental do problema. Eu como bem se mantiver meus limites. Acredito que Deus me deu uma segunda chance e uma nova perspectiva sobre a vida e por isso agarro todas as oportunidades que eu conseguir”, comemora.

Comentários