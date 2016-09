Moça pediu várias vezes para tirarem da internet seu vídeo onde ela aparecia fazendo sexo com um homem e acaba cometendo suicídio

O suicídio de uma mulher que lutou por meses para que retirassem da internet um vídeo em que aparecia transando levantou polêmica e indignação na Itália. A moça se enforcou na casa de sua tia, por ter se transformado em alvo de todo tipo de bullying.

A jovem enviou para seu ex-namorado e algumas amigas um vídeo em que aparecia tendo relações sexuais com outro homem. O vídeo caiu na rede e foi visto por quase um milhão de internautas, sem que ela soubesse. “Está filmando? Bravo”, disse o homem no vídeo, palavras que ganharam força em forma de memes, hashtags e até mesmo em camisetas. Envergonhada, ela se mudou para Toscana e tentou mudar de identidade.

Gastos processuais.

Depois de uma difícil batalha legal, a mulher conseguiu que o vídeo fosse retirado de vários motores de busca e plataformas, como o Facebook. No entanto, ela teve que pagar 20 mil euros por gastos processuais, um motivo a mais que a levou a acabar com sua vida, segundo a imprensa italiana.

“Por que as imagens ainda estão na rede? Por que ainda rimos de uma moça que acabou com a própria vida devido às humilhações que sofreu?”, questiona o editorial do jornal “Il Mattino”. Os promotores de Nápoles abriram uma investigação por “indução ao suicídio” e a justiça terá de determinar quem são os responsáveis diretos ou indiretos da morte. (AG)

