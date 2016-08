Moça que faz a previsão do tempo exibe modelito transparente na TV e leva a internet à loucura

Lourdes Figueroa, 28 anos, é a “garota do tempo” da Canal TVC, da Guatemala. A apresentadora, que foi Miss Guatemala em 2009, exibiu um modelito curto e transparente, deixando muitos telespectadores boquiabertos. A sensação causada por Lourdes se espalhou pelas redes sociais da internet.

“Eu não conseguiria me concentrar se ela desse a previsão do tempo da minha cidade”, escreveu um internauta. “Ela esquentou a previsão do tempo”, ressaltou outro.

Comentários