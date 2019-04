O número de pessoas diagnosticadas com cólera em Beira, cidade de Moçambique mais atingida pelo ciclone Idai, chegou a 517 no domingo (31). Segundo o diretor de Assistência Médica do país africano, Ussene Isse, o total de casos quase dobrou em relação aos 217 anunciados no sábado. O ciclone Idai tocou o solo em Moçambique em 14 de março, até seguir continente adentro e perder força.

