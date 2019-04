O número de pessoas diagnosticadas com cólera após a passagem do ciclone Idai em Moçambique chegou a 1.057 na segunda-feira (1°), de acordo com Ministério de Saúde do país. Uma pessoa morreu. A quantidade de casos registrados aumentou significativamente desde sábado, quando o balanço divulgado indicava 271 infecções.

Deixe seu comentário: