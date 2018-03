Moção da Câmara Municipal marca os 40 anos do Sinapro-RS

Acontecerá no dia 2 de abril, às 14h, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a moção aos 40 anos da primeira Carta Sindical patronal de agências de propaganda no Brasil. Ela foi concedida no dia 31 de março de 1978, conforme a Lei 4.680/65, sendo entregue na ARI – Associação Riograndense de Imprensa a João Firme de Oliveira, presidente por 30 anos da entidade, como ele mesmo exalta.

Pelo Sindicato e ABAP, João Firme fundou o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, realizado nos anos ímpares desde 1975. Nos pares, acontece as Edições Extras do Festival de Publicidade no Exterior, começando por Paris na Embaixada do Brasil, em 2004. Na sua trajetória na propaganda, realizou a EFAP – Exposição dos Financiados da Aliança para o Progresso como líder da 1ª Turma de Propaganda da FAMECOS/PÚCRS de 1965; fundou a ALAP – Associação Latino-Americana de Publicidade em Porto Alegre há 30 anos, depois de constituída no Chile em 1979, e foi um dos fundadores da FENAPRO, do CONAR e do Instituto Ver Hesíodo Andrade em 2007.

João Firme foi o presidente do Instituto Ver nos dois primeiros anos, regressando ao comando da entidade no último dia 1º de março, a pedido da então presidente e responsável técnica Dra. Rosane da Cruz Ferreira, oftalmologista e pediatra que desenvolveu o Teste do Olhinho e a Estimulação e Reabilitação Visual Infantil para evitar a cegueira, como pesquisadora e cientista da Organização Mundial da Saúde e que atualmente leciona para oftalmologistas do mundo na Johns Hopkins, Universidade TOP de Medicina Americana.

O IVER atende gratuitamente crianças com até 10 anos nas sessões de estimulação e reabilitação de doenças congênitas da visão. A instituição funciona provisoriamente na sede da agência Martins+Andrade, na Rua Correa Lima, 1908, às quartas e quintas-feiras. Telefones: 30261987 e 30261999 (Martins+Andrade). Em breve, o Instituto Ver terá um novo endereço para atendimento. Informações de notícias e de como colaborar para a continuidade do IVER, no site www.institutover.org.br

