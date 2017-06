Moda Lebes conquista posição no Top of Mind

A Lojas Lebes, rede de varejo com mais de 150 lojas espalhadas pelo RS e SC, é uma das três marcas mais lembradas pelos consumidores gaúchos no segmento de moda, segundo o Top of Mind 2017. A pesquisa realizada anualmente pela Revista Amanhã foi divulgada recentemente e mostra que a moda Lebes está na cabeça do público do sul do país.

De acordo com o Diretor de Marketing e Vendas, Otelmo Drebes Junior, este é o resultado de um trabalho amplo da empresa que tem como objetivo estar sempre conectada às necessidades e desejos dos seus consumidores. “ Com o propósito de facilitar o acesso das pessoas aos seus sonhos, a Lebes reposicionou a sua moda deixando-a mais versátil e inclusiva, o que contribuiu para que a marca se destacasse no Top of Mind mesmo não atuando exclusivamente no segmento de moda” , comenta Debres Jr.

Para Lebes o vestuário é uma importante forma de expressão da individualidade de cada pessoa que deve transitar livremente por diferentes formas, texturas, cores, e tamanhos. Para isso, equipe de Estilo da rede busca referências em vários países e traduz a moda para o grande público através de peças acessíveis, modernas, versáteis e cheias de personalidade . Atuando como “curadora”, facilita as escolhas dando mais segurança ao consumidor.

Composta por um mix amplo e variado, a empresa trabalha com produtos nacionais, importados e de fabricação própria para os públicos infantil, adulto masculino e feminino. Segundo Jaime Drebes, Diretor de Moda, a fábrica da Lebes que produz aproximadamente 100 mil peças por mês, se destaca pela agilidade e rapidez na produção. “ Em até 15 dias conseguimos repor nas araras de todas as filiais os produtos campeões de venda, diferente do que acontece com outros fornecedores”, explica Jaime.

No novo posicionamento, as peças básicas, de menor sazonalidade ganharam espaço e estarão disponíveis o ano todo nas lojas da rede. Outra aposta é a ampliação da grade de tamanhos que agora vai do PP ao G3 (XXXL) em alguns produtos. O que permanece igual são as tradicionais promoções e as ofertas constantes que sempre agradam aos consumidores.

Comentários