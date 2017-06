A modelo baiana Carol Caputo é o novo affair de Neymar Jr. Eles se conheceram na Villa Mix, em São Paulo, na última quarta-feira (21), quando o jogador esteve na casa de shows sertaneja com amigos.

Uma pessoa próxima a ela confirmou que os dois trocaram beijos na balada e, depois, mensagens via WhatsApp. Eles têm amigos em comum, entre eles, o cantor Arlindinho Cruz. A Ford Models, agência responsável por gerenciar a careira dela, disse que não vai comentar a vida pessoal da contratada.

Sucesso no exterior, a modelo de 23 anos divide seu tempo entre São Paulo e Nova York. Ela tem 1,79m, 80 cm de busto, 62 cm de cintura e 90 de quadril.

Separação

Neymar confirmou o fim do namoro com Bruna Marquezine na noite de quinta-feira (22). “Estamos separados, foi uma decisão nossa, terminamos bem e torço muito por ela”, afirmou Neymar, que apareceu no evento sem aliança. “Faz parte, é vida que segue”, completou.

O jogador ainda esclareceu que rompeu o namoro com Marquezine de maneira amigável e deixou uma esperança para os fãs sobre uma possível reconciliação.

O motivo da separação de Neymar e Bruna Marquezine foi o pedido de casamento que ele fez para a atriz. Ela não quer se comprometer tão cedo.

Segundo uma fonte próxima ao casal, Bruna teria dito ao craque que é muito nova para aceitar a proposta. Ela completa 22 anos em 4 de agosto. Ele tem 25. A mesma fonte aposta que eles vão reatar. Esta é a terceira vez que eles rompem o relacionamento.

No começo desta semana, os dois passearam juntos na África do Sul, acompanhados da família dele, incluindo Davi Lucca, filho do jogador, a mãe Nadine e a irmã Rafaela.

Eles postaram fotos em suas respectivas contas no Instagram, mas nenhuma juntos. Rafaela postou um vídeo no qual a cunhada aparecia em um carrinho de safári, mas a imagem foi apagada logo em seguida. (Folhapress)

