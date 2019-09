Uma modelo brasileira estrela série ao lado de “Superman” e astro de “A Múmia”

Larissa Andrade está sempre esbarrando com o ator Owen Wilson nas esquinas de Los Angeles (EUA). São essas coincidências da vida que acontecem com quem vive na cidade das estrelas. Outro dia mesmo, deu de cara com Julia Roberts nos corredores do colégio em que sua filha estuda.

“Como sou amiga do segurança da escola, descobri que ela estava acompanhando o jogo de basquete do rebento. Nem acreditei nesse encontro”, conta. Encontros cada vez mais comuns. Aos 35 anos — 20 na indústria da moda como modelo —, Larissa, natural de Goiânia, está no elenco da série americana “Professionals”, uma adaptação do filme “Soldados da fortuna”, com Brendan Fraser, o astro de “A Múmia”, e Tom Welling, o Superman do seriado “Smallville”, no elenco.

“Na história, interpreto a namorada do personagem de Tom, que é uma gracinha de pessoa e faz de um tudo para nos deixar à vontade no estúdio”, diz. “Apesar de termos um ‘relacionamento’ na história, não há cenas de beijo”, acrescenta a moça, que ficou muito surpresa com a acolhida de Brendan. “Ele foi ao meu trailer me conhecer, já sabia meu nome.”

Foi em 2013 que Larissa percebeu que poderia ter uma carreira de atriz, depois de ouvir num teste de comercial para TV que a câmara a amava. “Juntei uma grana e passei a fazer cursos, isso enquanto ainda morava em Nova York. Acabei voltando para Los Angeles, onde minha filha Kaya, de 12 anos, nasceu, para cavar oportunidades. Aqui, é uma grande panela. Alguns testes são fechados e só consigo participar porque sou bem relacionada. Tenho amizade com produtores. A concorrência é feroz.”

Rodrigo Santoro é inspiração

Aos 15 anos, a moça deu o pontapé em sua trajetória de modelo num curso da sua cidade, que descobriu pelo rádio. “Sempre me achei o patinho feio. Era muito alta, não me encaixava. Fiquei deprimida. Nesse cursinho, deslanchei.” Aos 19, deixou sua cidade natal e partiu para a Ásia, emendando um trabalho no outro. Mas foi na Europa que as coisas tomaram outra proporção.

Passou a fazer prova de roupa para marcas como Emporio Armani e Dsquared2. “Ganhei bastante grana nessa indústria porque conseguia transitar entre os mercados fashion e comercial. Sou magra, mas tenho curvas, peito, entende? Nos Estados Unidos, que era o destino dos meus sonhos, continuei conseguindo bons trabalhos. Até que a crise chegou e voltei para Goiânia. Mas a temporada foi curta e logo retornei à terra do Tio Sam, onde estou até hoje”

Casada com o ex-banqueiro britânico Roger Jenkis, Larissa, que é formada em Enfermagem (“É bom ter um plano b na vida”), agora sonha com uma chance na TV brasileira e cita Rodrigo Santoro como inspiração. “Em Los Angeles, tenho uma proximidade com a mulher dele, Mel Fronckowiak… Quero ter uma carreira parecida com a do Rodrigo, que faz trabalhos lá e cá.”

