Modelo catarinense usa look ousado e é criticada no Festival de Veneza

Com um vestido bem cavado, a modelo catarinense Dayane Mello chamou a atenção no tapete vermelho do Festival de Veneza, no último sábado. Dayane quase mostrou demais com seu vestido pink da grife italiana Manzini. Dayane Mello foi ao Festival de Veneza para a première de “The Young Pope”, série estrelada por Jude Law que conta a história de um padre americano que se torna o Papa.

A modelo recebeu muitas críticas pelo figurino escolhido:”O Festival de Veneza exige respeito, finesse e elegância sempre”, comentou uma seguidora da brasileira.

A modelo respondeu em seu Instagram: “Quando você está em um tapete vermelho, vira uma princesa e ninguém está autorizado a dizer a uma princesa como ela deve se vestir ou despir”, escreveu ela.

