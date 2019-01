Modelo com tela LCD e câmeras triplas e duplas devem aparecer nos iPhones deste ano

As vendas do iPhone XR ficaram abaixo do esperado, apesar de ele ser o mais acessível dos novos smartphones apresentados pela Apple em 2018 e um ótimo aparelho. Mesmo assim, a empresa vai insistir na produção de um aparelho com tela LCD.

De acordo com o Wall Street Journal, o XR vai ter um sucessor entre os três modelos esperados para este ano. Além disso, fontes ouvidas pelo jornal dizem que o modelo de topo de linha terá uma câmera tripla na traseira, enquanto os dois outros aparelhos terão câmeras duplas.

Esses seriam os planos da empresa para o segundo semestre de 2019. Nesta época do ano, os principais recursos e funções do iPhone já estão definidos. Para 2020, ainda há alguma margem de manobra. Atualmente, os planos para o ano seguinte incluem deixar as telas LCD de lado e migrar completamente para OLED.

Depois de ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão de valor de mercado, em agosto de 2018, as notícias de mercado da Apple passaram a não ser tão boas. Relatos deram conta de que o iPhone XR não teve o desempenho esperado em vendas, o que teria levado a empresa a cancelar um aumento de produção que estava planejado. A Apple nega, e diz que o iPhone XR vende mais que o Xs.

A empresa também avisou que vai deixar de divulgar números de vendas e que as receitas para o próximo trimestre ficarão abaixo do esperado, o que foi mal recebido pelo mercado. Além disso, a empresa também sofreu as consequências da guerra comercial entre os EUA e a China.

Por conta de todos esses motivos, o preço de suas ações caiu consideravelmente, e o valor de mercado da empresa está pouco acima dos US$ 700 bilhões, bem abaixo da máxima histórica. Os novos iPhones, portanto, estarão sob olhares atentos não apenas de entusiastas da tecnologia, mas também de acionistas e investidores.

Significado das letras

As atualizações incrementais dos smartphones da Apple sempre ganham alguma letra no nome. Geralmente é o “S”, mas já tivemos um iPhone 5C, SE e agora temos um iPhone XR. O que os nomes significam, afinal?

O “S” apareceu pela primeira vez em 2009, no iPhone 3GS; naquela época, a letra era um acrônimo para “speed” (velocidade). Já para o 4S, a letra veio para destacar a “Siri”, assistente pessoal da Apple que fazia sua estreia.

A partir do iPhone 5S e 5C, as explicações pararam. Informalmente, meio que convencionou-se que o “S” significava pequenas melhorias comparadas ao modelo anterior, mas isso não é uma explicação oficial. Somente o iPhone SE ganhou a honra por ser uma “Special Edition” (edição especial).

No iPhone X, a Apple decidiu adotar números romanos e, por isso, o “X” lê-se “dez”.

Nesta nova geração, o que significam os nomes iPhone Xs e XR? Bem, segundo Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, não significam nada. Na real, a explicação dele é meio furada.

Em entrevista ao Engadget, Schiller disse que “adora carros e coisas rápidas, e ‘R’ e ‘S’ são letras utilizadas para denotar carros esportivos que são bem mais especiais”. Como lembra o pessoal do Verge, a Porsche curte colocar letras nos nomes de seus modelos, bem como a Mercedes Benz.

