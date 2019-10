Modelo de desmanches gaúcho é referência para o Detran do Rio

Uma equipe técnica do Detran (Departamento de Trânsito) do Rio de Janeiro veio ao Estado conhecer o trabalho desenvolvido pela Divisão de Desmanches do DetranRS. Um dos destaques durante a visita foi a apresentação do sistema informatizado desenvolvido pela Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul) para atender às demandas da autarquia de acordo com a legislação vigente.

O assessor da presidência do DetranRJ, Gilson Cardoso dos Santos Jr., e o assistente técnico de Tecnologia da Informação, Leonardo Veiga Jerônymo, compararam o sistema gaúcho com a dinâmica do Estado do Rio de Janeiro, ainda em fase de estudo e desenvolvimento, e elogiaram o funcionamento do sistema gaúcho.

Gilson afirmou que “é impressionante como o sistema do Rio Grande do Sul permite um acompanhamento de todas as movimentações que ocorrem com as peças, tendo um total controle do processo”.

Durante a visita – dias 9 e 10 de outubro – a comitiva também conheceu um dos CDV (Centros de Desmanche de Veículos) na Região Metropolitana, para verificar como é a rotina de tramitação das peças, desde a chegada até a destinação final.

O chefe da Divisão de Desmanches do DetranRS, Cristiano Medeiros, que acompanhou a comitiva, disse que “é importante essa troca para que os Detrans de todo o país possam ter um maior controle, impedindo principalmente procedimentos ilegais que ainda no comércio de peças usadas”.