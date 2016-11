Modelo do avião que caiu na Colômbia já teve sete acidentes fatais anteriores

O modelo do avião que levava o time da Chapecoense para a Colômbia já havia registrado outros sete acidentes fatais. O modelo BAe146 realizou seu primeiro voo de testes em setembro de 1981.

O acidente mais grave até então havia ocorrido em 2003, quando 71 dos 75 passageiros a bordo morreu no voo da Turkish Airlines que ia de Istambul para Diarbaquir, ambas as cidades na Turquia.

Veja os acidentes ocorridos com o avião modelo BAe146 e suas variantes, como o Avro RJ-85 e Avro RJ-100:

Pacific Southwest Airlines

7 de dezembro de 1987

Um passageiro embarcou armado no avião e, durante o voo, matou os dois pilotos. O avião caiu próximo a San Luis Obispo, na California, nos Estados Unidos. Todos os cinco tripulantes e os 37 passageiros morreram na queda.

LAN Chile

20 de fevereiro de 1991

Durante o pouso no aeroporto de Puerto Williams, no Chile, o avião não conseguiu frear e atravessou a pista. Morreram 20 dos 65 passageiros a bordo.

China Nothwest

23 de julho de 1993

Durante a decolagem, um problema nos flaps diminuiu a sustentação do voo, forçando o piloto a abortar a decolagem. O avião ultrapassou os limites da pista e parou em um lago. Morreram 56 pessoas no acidente.

Paukn Air

25 de setembro de 1998

Quando se aproximava para pousar em Melilla, o avião se chocou com uma área montanhosa a apenas 12 km do aeroporto. Todos os quatro tripulantes e 34 passageiros morreram.

Crossair

24 de novembro de 2001

No voo entre Berlim, na Alemanha, e Zurique, na Suíça, o avião caiu em uma área de floresta a apenas 3.200 metros do aeroporto da cidade suíça. Morreram 24 das 33 pessoas a bordo.

Turkish Airlines

8 de janeiro de 2003

No mais fatal acidente envolvendo um avião do modelo, 75 das 80 pessoas a bordo perderam a vida. Devido às más condições climáticas, os pilotos não conseguiram visualizar a pista de pouso e quando decidiram arremetar, o avião acabou batendo no chão.

Atlantic Airways

10 de outubro de 2006

O último acidente com o Bae 1446 havia acontecido há mais de dez anos. Em um voo de fretamento entre Stavanger e Stord, na Noruega, o avião não conseguiu parar na pista durante o pouso de 1.200 metros. O avião pegou fogo e cinco pessoas morreram.

