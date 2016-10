Modelo plus size adianta ensaio sensual: “Primeira gorda na Playboy e com celulites aparecendo”

A edição do mês de outubro da Playboy, que chega às bancas no próximo dia 25, terá uma novidade: na sessão “Mulheres que amamos”, a estrela será a blogueira plus size Ju Romano.

“Fiquei orgulhosa de ter sido a primeira gorda a sair na Playboy, fiquei feliz de descobrir um lado meu que eu achava que nem existia e fiquei ainda mais feliz de poder representar todas as gordas que também não se sentem sexy por algum motivo. Essas fotos são pra vocês meninas, para que vocês nunca duvidem de si mesmas, para que vocês acreditem que podem ser lindas e maravilhosas com o corpo que tiverem”, comemorou ela, que mostrou a foto com e sem tratamento.

Em um post em seu blog, Ju contou como foi o contato da revista. Segundo ela, a proposta foi feita por e-mail. “Não dei risada pelo convite em si, mas porque eu não me vejo – e nunca me vi – como uma mulher sensual e sair assim era impensável para mim”, comentou.

Comentários