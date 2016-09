Modelo plus size se manifesta sobre campanha polêmica: “Sou gorda”

Desde que uma foto sua foi parar em uma campanha de moda, a modelo plus size Maria Luiza Mendes se viu no meio de uma polêmica. A moça de 1,73 metro e 85 quilos é uma das estrelas da peça publicitária da C&A que mostra diferentes formas de beleza. O problema é que muita gente discutiu se a frase “Sou gorda, sou sexy” se aplicava a ela.

Após o tititi causado, Maria Luiza decidiu se manifestar em seu perfil no Instagram: “Eu também sou gorda. Talvez menos gorda que você, só gordinha, ou mais que você. Mas o fato é que eu também sou gorda. Isso não é ofensivo para mim. É uma característica física minha”, escreveu.

Maria Luiza, que fotografa sobretudo para grifes de lingerie e moda praia, luta pela causa plus size. “Há 5 anos venho militando por essa causa e acredito que toda representividade é válida”, afirma. “Queria dizer que me sinto feliz em estar nessa campanha. O conceito dela foi valorizar a pluralidade e as variadas formas de beleza, por isso topei participar. Me sinto feliz cada vez que vejo uma marca que não trabalhava nesse segmento, começar a trabalhar.”

A despeito dos comentários que recebeu, Maria Luiza pede que as mulheres se unam: “Li muito nos comentários que eu sou uma pessoa normal. Ainda bem, né, gente?? Mas não entendi…Se eu sou normal, quem foge disso é anormal? Gordas, gordinhas, gordonas, e as magrinhas também… juntas somos mais fortes!”

Maria Luiza já foi chamada de “a Maria Fernanda Cândido plus size” por conta dos longos cabelos castanhos e olhos claros como os da atriz. Médica veterinária, ela se encantou pelo mundo da moda e hoje é contratada de uma agência de modelos. Maria Luiza frequenta a academia três vezes por semana e anda a cavalo, uma paixão, uma vez a cada semana pelo menos. (AG)

