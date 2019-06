Modelo que acusa Neymar de estupro está sendo ameaçada de morte por pessoas próximas ao jogador, diz advogado

A modelo Najila Trindade, que acusa o atacante Neymar de estupro, relatou a seu advogadoque tem recebido ameaças de pessoas próximas ao jogador. Segundo Danilo Garcia de Andrade, que a representa na ação, ela tem recebido mensagens desde o dia 17 de maio, quando retornou ao Brasil. “Segundo minha cliente, ela estava sofrendo ameaças de pessoas que seriam ligadas ao Neymar. ‘Sua vida não vai durar muito’, esse tipo de coisa“, afirmou o advogado.

Em entrevista à Record, Najila reafirmou a versão de que vem recebendo as ameaças, mas não confirmou a autoria: “Tenho [sofrido ameaças], de pessoas poderosas, de advogados, de diversas pessoas“, relatou. Danilo também negou que sua cliente tenha feito a denuncia apenas para ganhar espaço na mídia. “Eu entendo que quem divulgou e fez toda essa publicidade foi o Neymar. Ela registrou um boletim de ocorrência que deveria ser protegido pela portaria 32 (que determina sigilo), e de repente isso foi exposto na mídia. As fotos e as imagens quem colocou na mídia foi o Neymar. Ela sofreu o crime e procurou a delegacia para o caso chegar a um juiz“, completou.

