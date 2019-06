Modelo que acusa Neymar de estupro teria esfaqueado ex-marido

Novo capítulo na história envolvendo o jogador Neymar e a modelo Nájila Trindade. Nesta quinta-feira (6), o SBT e a Record TV revelaram ter acesso a dois boletins de ocorrência contra a modelo, ambos realizados por Estivens Alves, ex-marido de Nájila. No documento, consta que ela teria atacado o então marido com uma facada no peito, enquanto ele estava deitado, depois de um desentendimento. Ela mesma teria ligado para pedir socorro quando percebeu a gravidade da situação.

Na época, os bombeiros atenderam a ocorrência, e o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo, em São Paulo. A polícia contatou Nájila após o ocorrido, e ela informou que agiu em legítima defesa. O outro boletim, registrado dois anos depois, em 2016, também foi aberto pelo ex-marido, por agressão.

O casal permaneceu junto durante sete anos. Estivens e Nájila tem um filho de quatro anos, que teria sido a razão para o modelo reclamar publicamente da forma que Neymar expôs seu filho, ao compartilhar trechos da conversa em que o nome da criança é revelado. O ex-marido da modelo também se manifestou em defesa dela, afirmando que ela seria “incapaz de inventar” uma história dessa gravidade.

Enquanto ela esteve em viagem à Paris, onde teria acontecido o crime, ele ficou com a guarda da criança. Quando ela retornou, ele afirma ter percebido que ela estava “um pouco calada, bem assustada”, mas, apesar de estar a favor da ex-mulher, esclareceu: “A Justiça tem que decidir quem está certo e quem está errado”.

