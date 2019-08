Modelos do Macbook Pro são banidos de voos nos Estados Unidos

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) proibiu certos modelos do MacBook Pro da Apple em voos, depois que a empresa fez o recall de unidades selecionadas que tinham baterias com risco de incêndio.

“A FAA está ciente das baterias recolhidas que são usadas em alguns modelos do MacBook Pro”, disse o porta-voz da agência em comunicado enviado por email, acrescentando que a agência “alertou as companhias aéreas sobre o recall”.

A Apple anunciou em junho que faria o recall de um número limitado de unidades MacBook Pro de 15 polegadas, já que suas baterias eram suscetíveis a superaquecimento. As unidades foram vendidas entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017.

Novidades da Apple

Somente em 2019, a Apple já nos apresentou um novo iPod, novos AirPods e, até mesmo, um cartão de crédito, e ainda nem é setembro. No mês que vem, como de costume, a companhia anunciará a tão esperada nova geração de iPhones, entre outros dispositivos.

Mas enquanto a data não chega, confira o que podemos esperar da marca ainda nesse semestre:

iPhone 11

Três novos iPhones devem ser anunciados no mês que vem, contando com um novo sistema de câmeras com três lentes, uma novidade para fazer o carregamento sem fio entre aparelhos, entre outras mudanças no design.

Ainda segundo os rumores, os iPhones que podem contar com câmera tripla devem ser sucessores do iPhone XS e iPhone XS Max, enquanto o sucessor do iPhone XR deve ter com apenas duas câmeras. A terceira lente deve servir para capturar ângulos largos, a famosa lente “wide”.

Apple Watch Series 5

O próximo Apple Watch, que deve ser o Series 5, pode contar com um novo processador para aumentar o desempenho e a duração da bateria. Rumores indicam também que ele deve acompanhar uma nova opção de revestimento em cerâmica e tela OLED.

Apple TV Plus

Em março deste ano, a Apple anunciou o seu serviço de streaming, que contará com programação original,com grandes nomes como Steven Spielberg e Oprah Winfrey envolvidos na produção destes conteúdos. O serviço poderá ser acessado pelo aplicativo, disponível em aparelhos da marca como a Apple TV e em algumas Smart TVs da Samsung.

Mais AirPods

Neste ano, a Apple lançou a segunda geração dos AirPods, mais precisamente em março. Mas a linha de fones sem fio da Maçã não para por aí. Segundo rumores, a companhia está planejando o anúncio de mais dois novos modelos nos próximos meses e, possivelmente, seremos apresentados a eles no mês que vem, mas com lançamento apenas em 2020.

MacPro

Em junho, a Apple nos apresentou um novo MacPro modular, com previsão de lançamento para o segundo semestre, muito potente e com preços salgados. O que antes era apelidado de “lixeirinha”, agora, passa a ser “ralador”.

Apple Arcade

A Apple também está lançando um serviço de assinatura de games que deve contar com 100 jogos exclusivos. Também não há muita informação sobre este lançamento, muito menos sobre valores. Mas a ideia é que mais detalhes sobre a plataforma sejam divulgados no evento de setembro.

