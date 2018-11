A CEEE Geração e Transmissão conclui esta semana as obras de automação e atualização tecnológica da usina de Guarita, em Erval Seco. Guarita é a terceira usina do Norte do Rio Grande do Sul a ser modernizada pela CEEE, com investimentos de R$ 16 milhões, oriundos de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Deixe seu comentário: