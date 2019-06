Modo férias: confira os destinos dos boleiros da dupla Grenal durante o recesso da Copa América

*Valéria Possamai

Enquanto alguns jogadores estão disputando a Copa América, a maioria da dupla Grenal está em outro ritmo, o de férias. Com a parada das competições por conta do torneio de seleções, os boleiros de Grêmio e Inter estão aproveitando para descansar, confira abaixo alguns dos destinos.

O comandante do Grêmio, Renato Portaluppi, como de praxe, escolheu a praia do Rio de Janeiro, para curtir alguns dias de folga, acompanhado da filha Carolina Portaluppi. Pai e filha foram clicados durante o domingo na praia de Ipanema.

Nico López, atacante do Inter, também preferiu o litoral como destino. O uruguaio está curtindo as belezas de Cancún, no México.

Mas o período de descanso já se encerra nesta semana. Na sexta-feira (21), o elenco do Inter se reapresenta, e no sábado viaja para Atibaia, no Interior de São Paulo, para realização da intertemporada. A delegação segue na capital paulista até o dia 29, após retorna à Porto Alegre e segue trabalhando no CT Parque Gigante. O time volta a campo no dia 10 de juho, contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Já o Grêmio, tem a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira (24), quando o time irá iniciar uma pré-temporada no Hotel Vila Ventura, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. O primeiro compromisso no segundo semestre é contra o Bahia, no dia 10 de julho, também pela Copa do Brasil.

