Reforçando a campanha mundial “Amamentação: a base a vida” e o cuidado centrado no paciente, o Hospital Moinhos de Vento promove duas atividades: uma oficina e um “mamaço” coletivo. Gratuito e aberto ao público, o 1° Workshop de Aleitamento Materno acontece a partir das 13h30 desta quarta-feira (1°), no Anfiteatro Schwester Hilda Sturm do hospital.

