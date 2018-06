Moinhos Shopping e mais dois shoppings da rede Bourbon são pet friendly

O Bourbon San Pellegrino, em Caxias do Sul, o Bourbon Country e o Moinhos Shopping, em Porto Alegre, passam a permitir a entrada e circulação no mall de cães de pequeno e médio portes, desde que presos a guias. Gatos, coelhos, aves e outros animais domésticos também podem entrar nos empreendimentos dentro de suas caixas ou bolsas de transporte. Os três shoppings unem-se ao Bourbon Wallig, que já permite a entrada de animais de estimação em seu interior.

Para o uso de elevadores, escadas e esteiras rolantes, recomenda-se que os animais sejam levados no colo. O acesso às lojas segue o critério de cada lojista, sendo que os estabelecimentos que permitem a entrada estão identificados com o adesivo Pet Friendly. Outras regras e informações serão esclarecidas aos clientes através de comunicação disponível no shopping e também através do site www.bourbonshopping.com.br.

Não é permitida a entrada de cães de raças de guarda no interior do shopping, como: Akita, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor-Belga de Malinois, Rhodesian Ridgeback e Rottweiler.

Deixe seu comentário: