Moinhos Shopping recebe o músico Rodrigo Soltton no Música na Praça

O evento cultural Música na Praça segue no Moinhos Shopping e traz, na próxima quinta-feira (5), o cantor, compositor e pianista Rodrigo Soltton. Com arranjos criados pelo próprio artista, a apresentação contará com uma série de releituras de grandes nomes da música nacional e internacional, entre eles Zé Ramalho e Elton John. No repertório, uma diversidade musical que levará ao público canções clássicas como New York, New York, de Frank Sinatra, e Let It Be, dos Beatles, além de sucessos do pop como I’m Yours, de Jason Mraz, e Viva La Vida, da banda Coldplay.

O Música na Praça tem o objetivo de valorizar o trabalho de artistas locais e oferecer boa música aos frequentadores do Moinhos Shopping, trazendo performances musicais que acontecerão todas as quintas-feiras até o final de agosto. As apresentações contam com participação dos cantores gaúchos Aline Stoffel, Lara Rossato e Rodrigo Soltton, que se apresentarão em semanas intercaladas. Os shows são abertos ao público e acontecem sempre às 19h30, no terceiro andar do empreendimento, junto à praça de alimentação.

