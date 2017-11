Moinhos Shopping tem o “tempo” como tema da decoração de Natal e sorteará viagens para Nova Iorque

A passagem do tempo, com suas simbologias e reflexões, é o tema da decoração de Natal no Moinhos Shopping, a partir de 20 de novembro. Adornos que destacam relógios estilizados dos mais variados tipos e tamanhos enfeitarão o mall, que contará também com performances teatrais do grupo de teatro D’Arte Multiarte. Atores interpretarão personagens que simbolizam o tempo, tal como Chronos, que possui a capacidade de fazer o tempo parar; Kairós, que carrega nas costas uma mochila que espalha pelo ambiente o aroma da infância; Verdandi, a Deusa do Tempo Presente; e Vigilate, que chama a atenção das pessoas com a sua gaitinha de boca. Juntos, os personagens convidarão os espectadores a refletir sobre a passagem do tempo e a importância de se manter a chama lúdica durante toda a vida.

Viagens e roteiro

Além da performance teatral e decoração, o Moinhos Shopping sorteará quatro viagens com acompanhante para Nova Iorque, onde os vencedores poderão curtir a cidade ao longo de 10 dias, com atividades diurnas e noturnas em várias partes da Big Apple. O roteiro inclui diferentes tipos de city tour, com passagens por cartões postais como o Central Park, a Estátua da Liberdade, a Times Square e a 5ª Avenida. Os bairros do Brooklyn e do Harlem também integram o roteiro, incluindo pontos como o Apollo Theatre, a casa do mestre do jazz Duke Ellington, além do distrito de St. Nicholas e sua marcante arquitetura. Os vencedores da campanha também assistirão a três espetáculos da Broadway: Alladin, Chicago e Cats.

Para participar, os clientes deverão trocar R$ 400,00 em notas fiscais por um cupom. Os cupons devem ser depositados no círculo promocional no primeiro andar do shopping até o dia 26 de dezembro. Os vencedores serão revelados no dia 28 de dezembro.

