Moinhos Shopping traz novas apresentações do evento Música na Praça

O projeto Musica na Praça está de volta ao Moinhos Shopping. Com o objetivo de valorizar o trabalho de artistas locais, oferecendo boa música aos frequentadores do empreendimento, a ação promove, durante todas as quintas-feiras até o final de agosto, shows dos cantores gaúchos Aline Stoffel, Lara Rossato e Rodrigo Soltton, que se apresentam em dias intercalados.

Na próxima quinta-feira (14), a cantora Aline Stoffel, que atuou por dez anos em Londres e que integra a banda No Drumma, traz para o evento sua efervescência musical e atitude com um repertório diversificado. No dia 21, o músico Rodrigo Soltton se apresenta em um espetáculo especial de voz e piano, com uma seleção musical eclética e atemporal. E, na última quinta-feira do mês (28), o palco será de Lara Rossato, cantora que inaugurou o Música na Praça, e que lançou seu primeiro disco, Mesa para Dois, em 2014.

As apresentações são abertas ao público e acontecem sempre nas quintas-feiras, às 19h30, no terceiro andar do empreendimento, junto à praça de alimentação.

