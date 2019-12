Celebridades “Mole do ano”, diz Luana Piovani sobre o ex-marido e pai de seus filhos

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Atriz fez uma retrospectiva de 2019 para relembrar os melhores e piores momentos em sua vida e não deixou de citar o ex-marido, Pedro Scooby Foto: Divulgação "Pode me chamar de suja, de fedida, o que quiser. Eu sei exatamente o que sou", diz atriz. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani, de 43 anos de idade, fez uma retrospectiva de 2019 para relembrar os melhores e piores momentos em sua vida e não deixou de citar o ex-marido, Pedro Scooby, 31. Os dois anunciaram a separação em março e são pais de Dom, 7, Bem e Liz, 4.

“‘Mole do ano’ foi ele ter perdido a família dele. Mais do que a vergonha nacional que ele passou, fazendo tudo que ele fez, acho que mole do ano foi resultado de todas atitudes péssimas que ele teve”, disse ela, se referindo ao fim do namoro do surfista com Anitta. Scooby está namorando atualmente a modelo Cintia Dicker.

Já Luana está namorando o jogador de basquete israelense Ofek Malka. A apresentadora ainda explicou que Scooby se afastou dos filhos. “Ele perdeu essa liberdade que eu tinha dado pra ele de ir e vir em nossa família. Agora ele liga e pede e tem que aguentar as prioridades na vida das crianças”, explicou ela.

“Pai que visita. Porque eu vivi isso, acho que foi mole que meu pai deu. Ele viveu isso e sempre diz que foi o mole que o pai dele deu e ainda dá. E ele está repetindo a história. Mole do ano é isso, a gente não evoluir e repetir a história, repetir os erros”.

