Momentos de pânico durante arrastão na zona sul do Rio de Janeiro

Uma confusão envolvendo menores em um ônibus que liga Copacabana ao bairro do Jacaré, no Rio, marcou o segundo dia consecutivo de arrastão na linha. Imagens mostram o veículo parado e uma correria generalizada.

Jovens pulam pela janela e sobem no teto do ônibus. Uma janela é quebrada, e outra parte do grupo sai pela abertura. Um adolescente destrói o retrovisor do ônibus. Era possível ver o rastro de destruição dentro do ônibus, com estilhaços de vidro espalhados sobre os bancos.