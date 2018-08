Mongeral Aegon está com oportunidades para o Rio Grande do Sul

A seguradora multinacional está com oportunidades abertas para três cidades do Rio Grande do Sul. A empresa busca pessoas com perfil comercial, empreendedor e comunicativo para atuar como agente comercial na prospecção de novos clientes em Porto Alegre, Pelotas e Alegrete.

Para a posição, a Mongeral Aegon busca pessoas com superior completo ou cursando, conhecimento do pacote Office e disponibilidade para viagem.

Para a oportunidade, a Mongeral Aegon oferece, além do salário, remuneração variável diferenciada e uma série de benefícios, como vale refeição, alimentação, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros e resultados e convênio nacional com rede de academias.

Os interessados podem se candidatar pelo site vagas.com.br/Mongeral.

