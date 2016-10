Monica Iozzi é condenada a pagar 30 mil reais a ministro do Supremo após comentário político

Quando o assunto é política, Monica Iozzi está sempre à frente para dar suas opiniões, que estão sempre gerando burburinho nas redes sociais. Mas desta vez, a atriz, que já deu início às gravações da série “Vade Retro” com Tony Ramos, foi condenada a pagar uma multa de R$ 30 mil e mais custas do processo e honorários advocatícios ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

É que a ex-apresentadora do “Vídeo Show” publicou uma foto de Mendes em seu perfil do Instagram, com uma faixa vertical semelhante a de um estacionamento proibido, e associou sua imagem à prática de crimes de violência social. No post, a ex-affair de Klebber Toledo criticou o habeas corpus dado ao médico Roger Abdelmassih: “Se um ministro do STF faz isso, nem sei o que esperar”.

Segundo a colunista Keila Jimenez, do “R7”, Mendes abriu processo contra ela pedindo indenização por danos morais. O juiz que analisou o caso disse que Monica poderia dar sua opinião política, mas não “violar a dignidade, a honra e a imagem ” do ministro.

Atriz não teme mudar visual por personagens

Para a série “Vade Retro”, prevista para ir ao ar em 2017, Iozzi precisou passar por uma mudança em seu visual: diminuiu o comprimento dos fios e escureceu os cabelos. Anteriormente, a artista havia clareado mais as madeixas, mas todas essas transformações não são um problema para ela já que é tudo para os novos personagens na TV.

“Sou vaidosa, mas se precisar cortar e raspar o cabelo, não tenho o menor problema com isso”, disse Monica.

