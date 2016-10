Monica Iozzi vai recorrer contra Gilmar Mendes: “Expressão de uma opinião”

Monica Iozzi não vai aceitar calada a decisão judicial de pagar uma indenização de R$ 30 mil a Gilmar Mendes por criticá-lo no Instagram. De acordo com a informação da assessoria de imprensa da atriz publicada pelo jornal “Extra”, a colega de elenco de Tony Ramos em “Vade Retro” vai recorrer no processo.

“Gilmar Mendes concedeu Habeas Corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupro. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso… Nem sei o que esperar…”, escreveu Monica na postagem no Instagram que causou revolta no ministro do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o comunicado publicado pelo jornal, a atriz afirma que não houve ofensa a Mendes, “mas sim a expressão de uma opinião sobre um fato público a respeito do julgamento de um médico que chocou o país. Médico acusado e condenado por ter abusado sexualmente de dezenas de suas paciente”, disse.

O juiz que analisou o caso, Giordano Resende Costa, disse que Monica poderia dar sua opinião política, mas não “violar a dignidade, a honra e a imagem” do ministro.

Não é a primeira vez que a atriz causa burburinho nas redes sociais por conta de algum assunto em destaque na mídia. Ela sempre deixou muito clara a sua posição política quando comemorou a cassação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Mesmo com contrato firmado com a TV Globo, Monica não teme retaliação da emissora.

